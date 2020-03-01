Моя линия
ФУТБОЛ. Италия. Серия CОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,28
3,05
3,10
2,05
2.00
1,72
1,57
2.50
2,30
2,75
1.50
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
1,95
3,15
3,85
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
3,45
3,05
2,13
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
1-е марта
не начался
Основное время
2,90
3,05
2,41
1,67
2.50
2,13
2,26
2.00
1,60
3,00
1.50
1,36
1-е марта
не начался
Основное время
2,13
3,10
3,35
2,13
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,40
1-е марта
не начался
Основное время
1,48
3,90
6,40
1,76
2.50
1,99
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
1,84
3,25
4,20
2,10
2.00
1,69
1,60
2.50
2,25
2,80
1.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
2,41
3,00
2,95
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
2,14
3,05
3,40
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,32
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
1,48
3,80
6,60
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,85
1.50
1,39