Избранное
LIVE110
Видео
36
Скоро
Популярное426Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол10
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Италия. Серия CОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
5725
29-е февраля
не начался
КазертанаКавезе
Основное время
2,28
3,05
3,10
2,05
2.00
1,72
1,57
2.50
2,30
2,75
1.50
1,42
17:00
5723
1-е марта
не начался
РеджинаМонополи
Основное время
1,95
3,15
3,85
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,42
17:00
5602
1-е марта
не начался
РендеВитербезе
Основное время
3,45
3,05
2,13
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
17:00
5714
1-е марта
не начался
РиетиСицула Леонзио
Основное время
2,90
3,05
2,41
1,67
2.50
2,13
2,26
2.00
1,60
3,00
1.50
1,36
17:30
5713
1-е марта
не начался
КатанияВибонезе
Основное время
2,13
3,10
3,35
2,13
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,40
19:30
5730
1-е марта
не начался
БариАвеллино
Основное время
1,48
3,90
6,40
1,76
2.50
1,99
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
19:30
5766
1-е марта
не начался
Виртус ФранкавиллаАЗ Пичерно
Основное время
1,84
3,25
4,20
2,10
2.00
1,69
1,60
2.50
2,25
2,80
1.50
1,41
19:30
5727
1-е марта
не начался
ПаганезеТерамо
Основное время
2,41
3,00
2,95
2,06
2.00
1,71
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,41
19:30
5726
1-е марта
не начался
ПотенцаКатандзаро
Основное время
2,14
3,05
3,40
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,32
2,70
1.50
1,43
19:30
5545
1-е марта
не начался
ТернанаБишелье
Основное время
1,48
3,80
6,60
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,85
1.50
1,39
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru