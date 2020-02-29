Моя линия
ФУТБОЛ. Италия. Серия BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,10
2,41
1,89
2.50
1,84
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
29-е февраля
не начался
Основное время
1,70
3,45
4,80
1,78
2.50
1,96
2,50
2.00
1,49
1,43
3.00
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,35
2,90
3,10
2,03
2.00
1,73
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,47
3,00
2,85
2,17
2.00
1,64
1,63
2.50
2,20
2,90
1.50
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
1,96
3,25
3,65
1,83
2.50
1,91
1,46
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,19
3,05
3,30
1,68
2.50
2,11
2,29
2.00
1,58
3,05
1.50
1,35
29-е февраля
не начался
Основное время
1,76
3,30
4,60
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
29-е февраля
не начался
Основное время
1,76
3,30
4,60
1,65
2.50
2,16
2,21
2.00
1,62
2,95
1.50
1,37
1-е марта
не начался
Основное время
2,05
3,20
3,50
1,83
2.50
1,91
1,46
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45