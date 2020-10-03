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ФУТБОЛ. Италия. Серия A. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3256
3-е октября
Фиорентина (ж)Сассуоло (ж)
Основное время
1,35
4,90
6,80
1,75
3.50
2,01
2,24
3.00
1,60
2,80
2.50
1,41
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