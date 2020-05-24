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ФУТБОЛ. Италия. Серия AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
7871
1-е марта
ЮвентусИнтер Милан
Основное время
2,20
3,25
3,30
1,80
2.50
2,00
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,80
17:00
7865
29-е февраля
ЛациоБолонья
Основное время
1,55
4,25
5,50
1,85
3.00
1,95
2,35
2.50
1,60
1,55
3.50
2,45
20:00
7872
29-е февраля
УдинезеФиорентина
Основное время
2,90
3,20
2,45
1,75
2.50
2,10
2,40
2.00
1,55
1,40
3.00
2,89
22:45
7870
29-е февраля
НаполиТорино
Основное время
1,45
4,40
6,50
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,75
14:30
7869
1-е марта
МиланДженоа
Основное время
1,65
3,80
5,00
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,40
3,00
2.00
1,40
17:00
8107
1-е марта
ЛеччеАталанта
Основное время
7,25
5,25
1,35
1,85
3.50
1,95
2,45
3.00
1,55
1,50
4.00
2,55
17:00
7878
1-е марта
ПармаСпал 2013
Основное время
2,05
3,40
3,60
1,90
2.50
1,90
1,50
3.00
2,55
2,80
2.00
1,45
17:00
7877
1-е марта
СассуолоБрешиа
Основное время
1,70
3,95
4,55
1,85
3.00
2,00
2,30
2.50
1,60
1,55
3.50
2,50
20:00
7864
1-е марта
КальяриРома
Основное время
3,60
3,60
2,00
2,10
2.50
1,75
1,65
3.00
2,20
1,45
3.50
2,80
22:45
7876
2-е марта
СампдорияЭллас Верона
Основное время
2,60
3,15
2,80
1,70
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,10
1.50
1,35
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из 10событий

ФУТБОЛ. Италия. Серия AСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
5638
29-е февраля
НАРУШЕНИЯ ЛациоНАРУШЕНИЯ Болонья
Желтые карточки (основное время)
2,85
5,20
1,80
1,72
5.50
2,00
2,45
4.50
1,48
1,32
6.50
3,10
17:00
7065
29-е февраля
УГЛОВЫЕ ЛациоУГЛОВЫЕ Болонья
Угловые (основное время)
1,40
8,20
3,80
1,72
10.50
2,00
2,17
9.50
1,61
1,44
11.50
2,59
20:00
5338
29-е февраля
НАРУШЕНИЯ УдинезеНАРУШЕНИЯ Фиорентина
Желтые карточки (основное время)
2,45
5,00
2,05
1,65
5.50
2,10
2,40
4.50
1,50
1,30
6.50
3,20
20:00
7082
29-е февраля
УГЛОВЫЕ УдинезеУГЛОВЫЕ Фиорентина
Угловые (основное время)
2,42
7,20
1,83
1,83
10.50
1,87
2,34
9.50
1,53
1,51
11.50
2,39
22:45
7394
29-е февраля
НАРУШЕНИЯ НаполиНАРУШЕНИЯ Торино
Желтые карточки (основное время)
2,50
5,50
1,95
2,20
5.50
1,60
1,55
6.50
2,30
3,20
4.50
1,30
22:45
7095
29-е февраля
УГЛОВЫЕ НаполиУГЛОВЫЕ Торино
Угловые (основное время)
1,17
10,30
6,80
2,06
10.50
1,68
1,66
11.50
2,09
2,69
9.50
1,41

ФУТБОЛ. Италия. Серия AИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
16:00
2746
24-е мая
Италия. Серия А 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+20)

ФУТБОЛ. Италия. Серия AСпециальное

Эксклюзивные пари
16:00
7300
24-е мая
Иммобиле Ч. (Лацио) лучший бомбардир Серии А сезона 19/20
Победитель
Да1,16
16:00
6853
24-е мая
Роналду К. (Ювентус) лучший бомбардир Серии А сезона 19/20
Победитель
Да5,30
16:00
7052
24-е мая
Лукаку Р. (Интер Милан) лучший бомбардир Серии А сезона 19/20
Победитель
Да17,00
16:00
7729
24-е мая
Мартинес Л. (Интер Милан) лучший бомбардир Серии А сезона 19/20
Победитель
Да100
16:00
7313
24-е мая
Джеко Э. (Рома) лучший бомбардир Серии А сезона 19/20