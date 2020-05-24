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ФУТБОЛ. Италия. Серия AОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
Основное время
2,20
3,25
3,30
1,80
2.50
2,00
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,80
29-е февраля
Основное время
1,55
4,25
5,50
1,85
3.00
1,95
2,35
2.50
1,60
1,55
3.50
2,45
29-е февраля
Основное время
2,90
3,20
2,45
1,75
2.50
2,10
2,40
2.00
1,55
1,40
3.00
2,89
29-е февраля
Основное время
1,45
4,40
6,50
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,75
1-е марта
Основное время
1,65
3,80
5,00
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,40
3,00
2.00
1,40
1-е марта
Основное время
7,25
5,25
1,35
1,85
3.50
1,95
2,45
3.00
1,55
1,50
4.00
2,55
1-е марта
Основное время
2,05
3,40
3,60
1,90
2.50
1,90
1,50
3.00
2,55
2,80
2.00
1,45
1-е марта
Основное время
1,70
3,95
4,55
1,85
3.00
2,00
2,30
2.50
1,60
1,55
3.50
2,50
1-е марта
Основное время
3,60
3,60
2,00
2,10
2.50
1,75
1,65
3.00
2,20
1,45
3.50
2,80
2-е марта
Основное время
2,60
3,15
2,80
1,70
2.50
2,15
2,35
2.00
1,60
3,10
1.50
1,35
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ФУТБОЛ. Италия. Серия AСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Желтые карточки (основное время)
2,85
5,20
1,80
1,72
5.50
2,00
2,45
4.50
1,48
1,32
6.50
3,10
29-е февраля
Угловые (основное время)
1,40
8,20
3,80
1,72
10.50
2,00
2,17
9.50
1,61
1,44
11.50
2,59
29-е февраля
Желтые карточки (основное время)
2,45
5,00
2,05
1,65
5.50
2,10
2,40
4.50
1,50
1,30
6.50
3,20
29-е февраля
Угловые (основное время)
2,42
7,20
1,83
1,83
10.50
1,87
2,34
9.50
1,53
1,51
11.50
2,39
29-е февраля
Желтые карточки (основное время)
2,50
5,50
1,95
2,20
5.50
1,60
1,55
6.50
2,30
3,20
4.50
1,30
29-е февраля
Угловые (основное время)
1,17
10,30
6,80
2,06
10.50
1,68
1,66
11.50
2,09
2,69
9.50
1,41
ФУТБОЛ. Италия. Серия AИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
24-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+20)
ФУТБОЛ. Италия. Серия AСпециальное
Эксклюзивные пари
Победитель
Да1,16
—
—
—
Победитель
Да5,30
—
—
—
Победитель
Да17,00
—
—
—
Победитель
Да100
—
—
—