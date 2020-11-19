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ФУТБОЛ. Италия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
329
59 мин., 2-й тайм
Понтедера (ж)Сассуоло (ж)
12
01
13
Основное время
26
26
-
2,50
5.50
1,50
1,50
6.50
2,63
7,00
4.50
1,08
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