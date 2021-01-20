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ФУТБОЛ. Италия. Италия. СуперкубокОсновная линия

Победитель1X2
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23:00
2709
20-е января
ЮвентусНаполи
Основное время
2,35
3,55
2,90
2,08
2.50
1,75
1,65
3.00
2,25
1,43
3.50
2,85
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