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ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
3188
20-е июня
ТориноПарма
Основное время
2,20
3,30
3,30
1,85
2.50
2,00
2,65
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
22:45
2947
20-е июня
Эллас ВеронаКальяри
Основное время
2,15
3,30
3,45
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,85
20:30
3268
21-е июня
АталантаСассуоло
Основное время
1,35
5,50
7,75
1,85
3.50
2,00
2,40
3.00
1,60
1,50
4.00
2,65
22:45
2964
21-е июня
Интер МиланСампдория
Основное время
1,35
4,90
8,25
1,75
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
20:30
2338
22-е июня
ЛеччеМилан
Основное время
4,85
3,95
1,65
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,75
20:30
2337
22-е июня
ФиорентинаБрешиа
Основное время
1,55
4,15
6,00
2,00
2.50
1,85
1,55
3.00
2,45
2,95
2.00
1,40
22:45
2845
22-е июня
БолоньяЮвентус
Основное время
5,75
4,25
1,55
1,80
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
20:30
3097
23-е июня
Спал 2013Кальяри
Основное время
2,75
3,25
2,55
1,80
2.50
2,05
2,55
2.00
1,55
1,45
3.00
2,85
20:30
2632
23-е июня
Эллас ВеронаНаполи
Основное время
3,65
3,55
1,95
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
22:45
2478
23-е июня
ДженоаПарма
Основное время
2,30
3,30
3,10
1,85
2.50
2,00
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
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из 14событий

ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
2746
2-е августа
Италия. Серия А 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+6)

ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AСпециальное

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
1841
2-е августа
ЮвентусЛацио
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,32
23,40
16:00
2048
2-е августа
ЛациоИнтер Милан
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,28
23,70
16:00
2125
2-е августа
АталантаРома
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,18
25,00
16:00
2171
2-е августа
НаполиМилан
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,50
22,60
16:00
2479
2-е августа
ФиорентинаТорино
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,55
22,45
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