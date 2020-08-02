Моя линия
ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20-е июня
Основное время
2,20
3,30
3,30
1,85
2.50
2,00
2,65
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
20-е июня
Основное время
2,15
3,30
3,45
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,85
21-е июня
Основное время
1,35
5,50
7,75
1,85
3.50
2,00
2,40
3.00
1,60
1,50
4.00
2,65
21-е июня
Основное время
1,35
4,90
8,25
1,75
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
22-е июня
Основное время
4,85
3,95
1,65
2,15
2.50
1,70
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,75
22-е июня
Основное время
1,55
4,15
6,00
2,00
2.50
1,85
1,55
3.00
2,45
2,95
2.00
1,40
22-е июня
Основное время
5,75
4,25
1,55
1,80
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
23-е июня
Основное время
2,75
3,25
2,55
1,80
2.50
2,05
2,55
2.00
1,55
1,45
3.00
2,85
23-е июня
Основное время
3,65
3,55
1,95
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
23-е июня
Основное время
2,30
3,30
3,10
1,85
2.50
2,00
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
Показать ещёиз 14событий
ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AИтоги
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+6)
ФУТБОЛ. Италия. Италия. Серия AСпециальное
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Победитель
Да1,15
—
—
—
Победитель
Да5,50
—
—
—
Победитель
Да25
—
—
—
2-е августа
ЮвентусЛацио
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,32
23,40
—
—
—
2-е августа
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,28
23,70
—
—
—
2-е августа
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,18
25,00
—
—
—
2-е августа
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,50
22,60
—
—
—
2-е августа
Кто выше, Серия А сезон 19/20
Кто выше
11,55
22,45
—
—
—