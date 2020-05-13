Моя линия
ФУТБОЛ. Италия. Италия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
ЮвентусМилан
Первый матч 1:1
Основное время
1,55
4,25
5,75
2,00
2.50
1,75
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
2,90
5-е марта
Первый матч 1:0
Основное время
2,55
3,50
2,70
2,00
2.50
1,85
1,55
3.00
2,40
2,95
2.00
1,40
ФУТБОЛ. Италия. Италия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
13-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+4)