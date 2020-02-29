Избранное
LIVE109
Видео
36
Скоро
Популярное426Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол40
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Испания. Сегунда ВОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:15
1706
29-е февраля
не начался
Реал Вальядолид IIРеал Унион Ирун
Основное время
1,84
3,25
4,20
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
18:30
1842
29-е февраля
не начался
АморебьетаАтлетик Бильбао II
Основное время
2,65
3,10
2,60
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
18:30
1569
29-е февраля
не начался
Осасуна IIБургос
Основное время
2,39
3,00
2,95
2,13
2.00
1,66
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,39
19:00
1970
29-е февраля
не начался
Вильярреал IIКорнелья
Основное время
2,02
3,05
3,75
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,34
2,70
1.50
1,43
19:00
1628
29-е февраля
не начался
Эспаньол Барселона IIОлот
Основное время
1,97
3,00
4,00
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
20:00
1469
29-е февраля
не начался
Аренас ГечоЛогроньес
Основное время
3,95
3,00
2,00
2,04
2.00
1,73
1,56
2.50
2,32
2,75
1.50
1,42
20:00
1274
29-е февраля
не начался
Атлетико СанлукеньоГранада II
Основное время
2,43
2,70
3,25
1,79
2.00
1,96
2,43
1.50
1,52
1,45
2.50
2,65
20:00
1451
29-е февраля
не начался
Расинг ФеррольРеал Овьедо II
Основное время
2,11
3,15
3,35
2,16
2.00
1,65
1,63
2.50
2,19
2,85
1.50
1,39
21:00
2356
29-е февраля
не начался
Культураль ЛеонесаИсарра
Основное время
1,46
4,00
6,40
1,89
2.50
1,84
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
14:00
1487
1-е марта
не начался
Алавес IIРеал Сосьедад II
Основное время
2,33
3,20
2,85
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,90
1.50
1,38
Показать ещё
из 30событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru