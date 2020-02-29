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ФУТБОЛ. Испания. Сегунда ВОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,84
3,25
4,20
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
29-е февраля
не начался
Основное время
2,65
3,10
2,60
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
29-е февраля
не начался
Основное время
2,39
3,00
2,95
2,13
2.00
1,66
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
2,02
3,05
3,75
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,34
2,70
1.50
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
1,97
3,00
4,00
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
3,95
3,00
2,00
2,04
2.00
1,73
1,56
2.50
2,32
2,75
1.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
2,43
2,70
3,25
1,79
2.00
1,96
2,43
1.50
1,52
1,45
2.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,11
3,15
3,35
2,16
2.00
1,65
1,63
2.50
2,19
2,85
1.50
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,46
4,00
6,40
1,89
2.50
1,84
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
1-е марта
не начался
Основное время
2,33
3,20
2,85
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,90
1.50
1,38
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