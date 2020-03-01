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ФУТБОЛ. Испания. СегундаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,32
2,75
3,35
1,73
2.00
2,03
2,34
1.50
1,56
1,42
2.50
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
2,35
2,85
3,20
1,85
2.00
1,89
2,49
1.50
1,50
1,48
2.50
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
1,51
3,70
6,40
1,65
2.50
2,16
2,20
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
2,06
2,90
3,85
1,79
2.00
1,96
2,41
1.50
1,53
1,45
2.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,65
2,85
2,75
1,92
2.00
1,83
1,51
2.50
2,46
2,60
1.50
1,47
29-е февраля
не начался
Основное время
3,60
3,15
2,02
1,64
2.50
2,17
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
3,50
3,00
2,11
2,02
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
1,63
3,40
5,60
1,93
2.00
1,81
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,47
1-е марта
не начался
Основное время
2,11
3,00
3,60
1,99
2.00
1,76
1,54
2.50
2,37
2,65
1.50
1,44
1-е марта
не начался
Основное время
2,22
3,00
3,25
2,09
2.00
1,69
1,59
2.50
2,27
2,80
1.50
1,41
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