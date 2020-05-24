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23:00
7106
1-е марта
Реал Мадрид
Барселона
Основное время
2,20
3,65
3,15
1,80
3.00
1,95
2,30
2.50
1,65
1,55
3.50
2,50
23:00
2682
28-е февраля
Реал Сосьедад
Реал Вальядолид