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ФУТБОЛ. Испания. Любители. ТерсераОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
3399
28-е февраля
не начался
МелиллаВелес
Основное время
2,75
3,25
2,39
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,45
22:30
4118
28-е февраля
не начался
Депортиво АрдойВалье Эгуэс
Основное время
2,90
3,05
2,39
1,66
2.50
2,14
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
00:00
4174
29-е февраля
не начался
Унион ВиераСан Фернандо
Основное время
3,10
3,35
2,15
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39
18:00
2494
29-е февраля
не начался
Санта Каталина АтлетикоПлатхес Кальвия
Основное время
6,40
4,70
1,39
1,93
2.50
1,81
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
18:00
6524
29-е февраля
не начался
Эльче ИлиситаноВильярреал III
Основное время
2,85
3,20
2,33
1,66
2.50
2,13
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
18:30
2433
29-е февраля
не начался
ЛьосетенсеФеланич
Основное время
3,35
3,35
2,03
1,76
2.50
2,00
2,44
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
19:00
7218
29-е февраля
не начался
Алкобендас СпортРСД Алькала
Основное время
3,10
3,25
2,18
1,70
2.50
2,07
2,33
2.00
1,56
3,05
1.50
1,35
19:00
4565
29-е февраля
не начался
Лагун ОнакСодупе
Основное время
2,95
3,10
2,32
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44
19:00
7212
29-е февраля
не начался
Мирандес IIРеал Авила
Основное время
5,80
4,20
1,47
1,77
2.50
1,98
2,45
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
19:00
2990
29-е февраля
не начался
ТаранконМанчего Сьюдад Реал
Основное время
1,56
4,00
5,00
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,44
2,80
2.00
1,41
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