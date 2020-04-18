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ФУТБОЛ. Испания. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
6600
4-е марта
МирандесРеал Сосьедад
Первый матч 1:2
Основное время
3,70
3,80
1,95
1,70
3.00
2,10
2,15
2.50
1,65
1,45
3.50
2,65
23:00
4586
5-е марта
ГранадаАтлетик Бильбао
Первый матч 0:1
Основное время
2,60
2,95
3,05
1,90
2.00
1,85
2,55
1.50
1,50
1,50
2.50
2,55

ФУТБОЛ. Испания. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
1681
18-е апреля
Испания. Кубок 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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