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ФУТБОЛ. Испания. Кубок ФедерацииОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
1988
10-е октября
ЛангреоБети Козкор
Основное время
1,81
3,50
4,30
1,86
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
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