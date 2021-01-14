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13-е января
Реал СосьедадБарселона
1/2 финала, матч в Кордобе.
Основное время
4,60
4,30
1,67
2,07
3.00
1,76
1,67
3.50
2,22
2,60
2.50
1,50
14-е января
1/2 финала, матч в Малаге.
Основное время
1,67
3,95
5,00
2,01
2.50
1,81
1,59
3.00
2,38
1,40
3.50
3,00
ФУТБОЛ. Испания. Испания. СуперкубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
17-е января
Все коэффициенты на данное событие (+8)