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ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераОсновная линия

Победитель1X2
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23:00
1821
11-е июня
СевильяРеал Бетис
Основное время
1,90
3,70
3,90
2,05
2.50
1,80
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,95
20:30
2345
12-е июня
ГранадаХетафе
Основное время
3,25
2,95
2,50
1,75
2.00
2,05
2,40
1.50
1,60
1,45
2.50
2,80
23:00
2104
12-е июня
ВаленсияЛеванте
Основное время
1,75
4,00
4,40
1,80
3.00
1,95
2,30
2.50
1,65
1,55
3.50
2,55
15:00
2332
13-е июня
ЭспаньолАлавес
Основное время
2,15
3,10
3,85
1,90
2.00
1,85
2,60
1.50
1,50
1,50
2.50
2,55
18:00
2960
13-е июня
СельтаВильярреал
Основное время
2,55
3,35
2,80
1,85
2.50
1,95
2,60
2.00
1,45
1,45
3.00
2,65
20:30
2742
13-е июня
ЛеганесРеал Вальядолид
Основное время
2,35
2,95
3,50
1,75
2.00
2,00
2,40
1.50
1,60
1,45
2.50
2,80
23:00
2937
13-е июня
МальоркаБарселона
Основное время
9,00
5,50
1,30
2,05
3.00
1,75
1,65
3.50
2,20
2,60
2.50
1,50
15:00
1796
14-е июня
Атлетик БильбаоАтлетико Мадрид
Основное время
3,40
3,00
2,35
1,80
2.00
1,95
2,50
1.50
1,55
1,50
2.50
2,65
20:30
3549
14-е июня
Реал МадридЭйбар
Основное время
1,25
6,25
10,75
2,10
3.00
1,70
1,70
3.50
2,15
2,70
2.50
1,45
23:00
3317
14-е июня
Реал СосьедадОсасуна
Основное время
1,75
3,85
4,70
2,00
2.50
1,80
1,55
3.00
2,30
1,40
3.50
3,00
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из 10событий

ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
3570
1-е августа
Испания. Примера 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+11)

ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераСпециальное

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
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