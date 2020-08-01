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ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11-е июня
Основное время
1,90
3,70
3,90
2,05
2.50
1,80
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,95
12-е июня
Основное время
3,25
2,95
2,50
1,75
2.00
2,05
2,40
1.50
1,60
1,45
2.50
2,80
12-е июня
Основное время
1,75
4,00
4,40
1,80
3.00
1,95
2,30
2.50
1,65
1,55
3.50
2,55
13-е июня
Основное время
2,15
3,10
3,85
1,90
2.00
1,85
2,60
1.50
1,50
1,50
2.50
2,55
13-е июня
Основное время
2,55
3,35
2,80
1,85
2.50
1,95
2,60
2.00
1,45
1,45
3.00
2,65
13-е июня
Основное время
2,35
2,95
3,50
1,75
2.00
2,00
2,40
1.50
1,60
1,45
2.50
2,80
13-е июня
Основное время
9,00
5,50
1,30
2,05
3.00
1,75
1,65
3.50
2,20
2,60
2.50
1,50
14-е июня
Основное время
3,40
3,00
2,35
1,80
2.00
1,95
2,50
1.50
1,55
1,50
2.50
2,65
14-е июня
Основное время
1,25
6,25
10,75
2,10
3.00
1,70
1,70
3.50
2,15
2,70
2.50
1,45
14-е июня
Основное время
1,75
3,85
4,70
2,00
2.50
1,80
1,55
3.00
2,30
1,40
3.50
3,00
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ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераИтоги
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+11)
ФУТБОЛ. Испания. Испания. ПримераСпециальное
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Победитель
Да1,05
—
—
—
Победитель
Да10,00
—
—
—
Победитель
Да250
—
—
—