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ФУТБОЛ. Испания. Испания. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
6600
4-е марта
МирандесРеал Сосьедад
Первый матч 1:2
Основное время
4,20
4,10
1,75
1,90
3.00
1,90
2,40
2.50
1,60
1,55
3.50
2,40
23:00
4586
5-е марта
ГранадаАтлетик Бильбао
Первый матч 0:1
Основное время
2,75
3,05
2,80
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,75
1.50
1,45

ФУТБОЛ. Испания. Испания. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
1681
18-е апреля
Испания. Кубок 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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