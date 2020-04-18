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ФУТБОЛ. Испания. Испания. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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4-е марта
МирандесРеал Сосьедад
Первый матч 1:2
Основное время
4,20
4,10
1,75
1,90
3.00
1,90
2,40
2.50
1,60
1,55
3.50
2,40
5-е марта
Первый матч 0:1
Основное время
2,75
3,05
2,80
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,75
1.50
1,45
ФУТБОЛ. Испания. Испания. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
18-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+4)