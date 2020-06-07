Избранное
LIVE71
Видео
34
Скоро
Популярное300Российская Премьер-Лига44Германия. Бундеслига48Германия. 2-я Бундеслига15Беларусь. Высшая лига10Португалия. Премьер-Лига14Южная Корея. К-лига6FIFA 20. Лига Про13FIFA. eSports Battle. Champions League A10FIFA. eSports Battle. Italian Serie A14FIFA. eSports Battle. Night Champions League B3FIFA. eSports Battle. Night Europa League17FIFA. eSports Battle. Premier League12Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лига Про. Мужчины. Зал А62Setka Cup2Показательный турнир. Мужчины7US Pro Tennis Series. Женщины9MMA. UFC39Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 491Что? Где? Когда? Летняя серия28
Моя линия
Острая линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Телеигра
Формула 1
Футзал
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

ФУТБОЛ. Исландия. СуперкубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:15
2941
7-е июня
КР РейкьявикВикингур Рейкьявик
Основное время
1,91
3,60
3,60
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию34
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru