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ФУТБОЛ. Исландия. Кубок РейкьявикаОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
493
45 мин., 1-й тайм
Лейкнир РейкьявикТроттур Рейкьявик
12
00
12
Основное время
3,00
3,25
2,38
2,38
4.50
1,57
1,40
5.50
2,88
1,13
6.50
6,50
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