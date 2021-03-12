Избранное
LIVE89
Видео
36
Скоро
Популярное314Российская Премьер-Лига52Лига чемпионов УЕФА18Лига Европы УЕФА28АПЛ27Примера25Серия A29Бундеслига21Лига 123КХЛ. Плей-офф10NHL37WTA. Дубай. ОАЭ4Евролига. Мужчины16NBA. Регулярный чемпионат22Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Ирландия. Президентский КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
2163
12-е марта
Шемрок РоверсДандолк
Основное время
2,17
3,20
3,20
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,90
1.50
1,38
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru