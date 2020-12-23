24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE24
Видео
9
Скоро
Популярное289Российская Премьер-Лига44АПЛ31Англия. Кубок лиги9Примера32Серия A34Бундеслига19Лига 139ЧМ-2021. До 20 лет. Канада26Товарищеские матчи. До 20 лет2КХЛ47Евролига. Мужчины5Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Иран. Премьер-Лига. До 23 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
09:30
111
45 мин., Перерыв
Этихад Салар (мол)Эспахбод (мол)
01
01
Основное время
26
7,50
1,09
1,60
2.50
2,25
2,38
2.00
1,54
3,39
1.50
1,29
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию9
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru