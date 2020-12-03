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ФУТБОЛ. Иордания. WFL. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
375
49 мин., 2-й тайм
Аль Кадисия (ж)Шабаб Эль Ордон (ж)
11
00
11
Основное время
4,00
2,25
2,50
1,92
3.00
1,82
1,40
3.50
2,81
2,99
2.50
1,36
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