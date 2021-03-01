Избранное
LIVE62
Видео
26
Скоро
Популярное291Российская Премьер-Лига48Лига чемпионов УЕФА19АПЛ33Примера26Серия A36Бундеслига20Германия. Кубок7Лига 122КХЛ. Плей-офф26NHL29Евролига. Мужчины10NBA. Регулярный чемпионат12Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А52
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Лыжи
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Иордания. Shield CupОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
147
55 мин., 2-й тайм
Аль ХуссейнШабаб Аль Ордон
20
00
20
Основное время
1,04
-
-
2,07
3.00
1,67
1,48
3.50
2,46
3,04
2.50
1,33
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию26
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru