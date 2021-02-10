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ФУТБОЛ. Индия. Карнатака. Супердивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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08:30
187
37 мин., 1-й тайм
Кикстарт ФК (ж)Бангалор Соккер Гэлакси (ж)
50
00
50
Основное время
1,89
10.50
1,81
1,62
11.00
2,16
2,32
10.00
1,54
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