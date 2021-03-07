Избранное
LIVE23
Видео
8
Скоро
Популярное205Российская Премьер-Лига28Лига чемпионов УЕФА19Лига Европы УЕФА9АПЛ26Примера24Серия A30Бундеслига16Лига 112КХЛ. Плей-офф18NHL20Евролига. Мужчины1UFC. Ян П. VS Стерлинг А.2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Лыжи
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Индия. Гоа. Первая лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
05:45
101
44 мин., 1-й тайм
Гоа Юнайтед (ж)Компешн (ж)
10
10
Основное время
1,07
-
-
2,01
3.50
1,71
1,61
4.00
2,18
1,40
4.50
2,72
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию8
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru