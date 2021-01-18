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ФУТБОЛ. Индия. БангалорОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
276
74 мин., 2-й тайм
Стьюдентс ЮнионБангалор Юнайтед
00
01
01
Основное время
-
9,58
1,04
1,68
2.00
2,06
2,51
1.50
1,46
1,32
2.50
3,07
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