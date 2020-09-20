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ФУТБОЛ. Япония. J4-лигаОсновная линия

Победитель1X2
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07:00
150
21 мин., 1-й тайм
Веертин КуванаМаруясу Окадзаки
00
00
00
Основное время
2,20
2,88
3,50
2,10
1.50
1,67
1,33
2.50
3,25
5,00
0.50
1,14
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