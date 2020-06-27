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ФУТБОЛ. Япония. J3-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
09:00
4652
27-е июня
Грулла МориокаБлаублиц Акита
Основное время
5,60
4,30
1,47
1,73
3.00
2,03
2,18
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
10:00
4654
27-е июня
Азул Кларо НумадзуФудзиэда МИФК
Основное время
3,80
3,35
1,88
1,87
2.50
1,86
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
11:00
4668
27-е июня
СагамихараИокогама СКК
Основное время
2,65
3,25
2,46
1,87
2.50
1,86
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
12:00
4676
27-е июня
ГифуИмабари
Основное время
1,47
4,30
5,60
1,99
2.50
1,76
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
12:00
4681
27-е июня
Роассо КумамотоКагосима Юнайтед
Основное время
2,55
3,25
2,55
1,87
2.50
1,86
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
12:00
4674
27-е июня
Сересо ОсакаГаинаре Тоттори
Основное время
2,05
3,30
3,35
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,16
1,43
3.50
2,70
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