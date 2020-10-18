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ФУТБОЛ. Япония. Япония. 2-я лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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09:30
193
54 мин., 2-й тайм
Сересо Осака II (ж)Киби Интернешнл (ж)
11
00
11
Основное время
2,66
2,28
3,50
1,49
3.50
2,44
3,09
2.50
1,32
1,10
4.50
5,72
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