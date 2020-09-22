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ФУТБОЛ. Хорватия. Региональный кубокОсновная линия

Победитель1X2
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17:30
305
10 мин., 1-й тайм
Ударник КуриловецХНК Горица
00
00
Основное время
5,00
4,50
1,50
1,71
3.50
2,06
2,21
3.00
1,62
2,81
2.50
1,40
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