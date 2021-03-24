Избранное
LIVE107
Видео
32
Скоро
Популярное459Российская Премьер-Лига42ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа90ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/Словения30АПЛ30Примера26Серия A29Бундеслига19Лига 127КХЛ. Плей-офф16NHL29ATP. Майами. США44WTA. Майами. США47UFC. Миочич С. vs Нганну Ф.1Бой Поветкин А. vs Уайт Д.1NBA. Регулярный чемпионат19Евролига. Мужчины8Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Хорватия. 3-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
108
58 мин., 2-й тайм
Младость ПетриньяКарловац
00
00
00
Основное время
3,73
2,11
2,80
1,78
1.00
1,92
2,66
0.50
1,42
1,37
1.50
2,86
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию32
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru