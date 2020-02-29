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ФУТБОЛ. Хорватия. 1-я лигаОсновная линия
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39 мин., 1-й тайм
ХНК ГорицаИстра 1961
00
00
00
Основное время
1,73
3,00
7,00
1,80
1.50
2,00
4,50
0.50
1,20
1,20
2.50
4,33
29-е февраля
не начался
Основное время
2,28
3,20
2,95
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
1,33
4,60
8,40
1,97
2.50
1,78
1,56
3.00
2,34
2,90
2.00
1,38
3-е марта
не начался
Основное время
1,71
3,50
4,50
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
3-е марта
не начался
Основное время
1,20
5,80
12,00
1,72
3.00
2,05
2,18
2.50
1,64
1,46
3.50
2,60
4-е марта
не начался
Основное время
5,60
3,95
1,52
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,41
2,80
2.00
1,40
4-е марта
не начался
Основное время
4,50
3,45
1,74
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60