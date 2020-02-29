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ФУТБОЛ. Хорватия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
141
39 мин., 1-й тайм
ХНК ГорицаИстра 1961
00
00
00
Основное время
1,73
3,00
7,00
1,80
1.50
2,00
4,50
0.50
1,20
1,20
2.50
4,33
17:00
5425
29-е февраля
не начался
ОсиекХайдук Сплит
Основное время
2,28
3,20
2,95
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
19:30
5412
29-е февраля
не начался
Динамо ЗагребРиека
Основное время
1,33
4,60
8,40
1,97
2.50
1,78
1,56
3.00
2,34
2,90
2.00
1,38
19:00
5962
3-е марта
не начался
Локомотива ЗагребСлавен Белупо
Основное время
1,71
3,50
4,50
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
21:00
5905
3-е марта
не начался
РиекаИнтер Запрешич
Основное время
1,20
5,80
12,00
1,72
3.00
2,05
2,18
2.50
1,64
1,46
3.50
2,60
17:00
5923
4-е марта
не начался
Истра 1961Осиек
Основное время
5,60
3,95
1,52
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,41
2,80
2.00
1,40
19:00
5917
4-е марта
не начался
Хайдук СплитДинамо Загреб
Основное время
4,50
3,45
1,74
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60

ФУТБОЛ. Хорватия. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
2398
29-е февраля
не начался
ДугопольеДубрава
Основное время
2,04
3,25
3,45
1,67
2.50
2,13
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
17:00
3129
29-е февраля
не начался
ОриентБиело Брдо
Основное время
1,70
3,50
4,60
1,72
2.50
2,05
2,36
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
17:00
2387
29-е февраля
не начался
ЦибалияСолин
Основное время
1,73
3,50
4,40
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
17:00
2671
1-е марта
не начался
Осиек IIШибеник
Основное время
3,05
3,15
2,24
1,74
2.50
2,02
2,41
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
17:00
1400
1-е марта
не начался
РудешКустошия
Основное время
1,68
3,55
4,70
1,67
2.50
2,13
2,23
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
17:00
1222
1-е марта
не начался
Хайдук IIХорватия Змиявци
Основное время
1,88
3,25
4,00
2,05
2.50
1,72
1,64
3.00
2,17
1,43
3.50
2,70
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