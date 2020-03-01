Моя линия
ФУТБОЛ. Гватемала. Национальная лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
1,80
3,50
4,00
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
1,51
4,50
4,80
2,04
2.00
1,73
1,59
2.50
2,26
2,65
1.50
1,44
1-е марта
не начался
Основное время
1,75
3,60
4,20
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,85
1.50
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
1,63
3,90
4,50
1,72
2.50
2,05
2,33
2.00
1,56
3,00
1.50
1,35
1-е марта
не начался
Основное время
2,75
3,35
2,34
1,68
2.50
2,10
2,27
2.00
1,59
3,00
1.50
1,36
2-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,50
4,70
1,72
2.50
2,05
2,31
2.00
1,57
3,00
1.50
1,36