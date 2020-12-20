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ФУТБОЛ. Грузия. Национальная лига 2Основная линия

Победитель1X2
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12:00
355
45 мин., Перерыв
Колхети ПотиВит Джорджия
00
00
Основное время
3,00
2,10
3,50
1,97
1.00
1,78
1,45
1.50
2,63
2,90
0.50
1,38
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