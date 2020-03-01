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ФУТБОЛ. Греция. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
3613
1-е марта
не начался
АрисАтромитос Афины
Основное время
2,05
3,30
3,35
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,70
20:00
4859
1-е марта
не начался
КсантиПАОК
Основное время
15,00
7,40
1,13
1,79
3.00
1,96
2,28
2.50
1,59
1,50
3.50
2,49
20:00
4811
1-е марта
не начался
ЛарисаАстерас Триполис
Основное время
3,50
3,30
2,00
1,74
2.50
2,02
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
20:00
3541
1-е марта
не начался
ОлимпиакосПанетоликос
Основное время
1,08
9,00
21,00
1,85
3.50
1,89
1,52
4.00
2,44
2,46
3.00
1,51
20:00
4119
1-е марта
не начался
ОФИЛамия
Основное время
1,19
5,80
14,00
1,93
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
20:00
3964
1-е марта
не начался
Панатинаикос Волос НПС
Основное время
1,36
4,40
7,80
1,84
2.50
1,89
1,46
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
20:00
3195
1-е марта
не начался
ПаниониосАЕК Афины
Основное время
5,80
3,80
1,53
1,78
2.50
1,97
2,49
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
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