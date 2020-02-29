Моя линия
ФУТБОЛ. Греция. Суперлига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,39
4,50
6,80
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
29-е февраля
не начался
Основное время
17,00
7,80
1,11
1,71
3.50
2,07
2,17
3.00
1,64
2,75
2.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,30
5,00
8,20
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,50
2.50
1,49
29-е февраля
не начался
Основное время
4,80
4,00
1,58
1,81
3.00
1,93
2,28
2.50
1,58
1,52
3.50
2,42
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
3,85
1,65
1,70
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
1,15
6,60
14,00
2,04
3.00
1,72
1,64
3.50
2,17
2,55
2.50
1,47