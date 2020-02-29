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ФУТБОЛ. Греция. Суперлига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
7413
29-е февраля
не начался
Арис (мол)Атромитос (мол)
Основное время
1,39
4,50
6,80
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
12:00
7415
29-е февраля
не начался
Ксанти (мол)ПАОК (мол)
Основное время
17,00
7,80
1,11
1,71
3.50
2,07
2,17
3.00
1,64
2,75
2.50
1,42
12:00
7414
29-е февраля
не начался
ОФИ (мол)Ламия (мол)
Основное время
1,30
5,00
8,20
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,50
2.50
1,49
14:00
5641
29-е февраля
не начался
АЕ Лариса (мол)Астерас Триполис (мол)
Основное время
4,80
4,00
1,58
1,81
3.00
1,93
2,28
2.50
1,58
1,52
3.50
2,42
14:30
4940
29-е февраля
не начался
Паниониос (мол)АЕК Афины (мол)
Основное время
4,50
3,85
1,65
1,70
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
16:30
7531
1-е марта
не начался
Панатинаикос (мол)Волос НПС (мол)
Основное время
1,15
6,60
14,00
2,04
3.00
1,72
1,64
3.50
2,17
2,55
2.50
1,47
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