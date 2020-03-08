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ФУТБОЛ. Греция. 3-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
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3 мин., 1-й тайм
МакедоникосАгротикос Астерас 1932
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
2,45
3,30
2,70
1,65
2.50
2,20
2,85
1.50
1,40
1,22
3.50
3,95
не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
1 мин., 1-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,16
7,50
11,75
2,15
2.50
1,65
1,45
3.50
2,70
4,05
1.50
1,22