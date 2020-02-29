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ФУТБОЛ. Греция. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
1685
29-е февраля
не начался
Диагорас РодосЭгалео
Основное время
2,20
3,05
3,25
1,98
2.00
1,77
1,54
2.50
2,37
2,65
1.50
1,45
16:00
6705
29-е февраля
не начался
ВерияОФ Иерапетрас
Основное время
1,74
3,30
4,80
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
16:00
6629
29-е февраля
не начался
Ники ВолосПо Триглия
Основное время
1,34
4,50
8,40
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,20
1,41
3.50
2,75
16:00
6821
29-е февраля
не начался
ТрикалаТеспротос
Основное время
1,44
3,80
7,40
1,92
2.50
1,82
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
16:00
7709
1-е марта
не начался
АО КавалаИалисос
Основное время
1,62
3,50
5,40
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,21
2,85
1.50
1,40
16:00
2045
1-е марта
не начался
ИоникосОлимпиакос Волос
Основное время
1,24
4,80
13,00
1,83
3.50
1,92
2,33
3.00
1,56
1,49
4.00
2,50
17:00
1495
1-е марта
не начался
Эноси ПанаспропирьякуКаламата
Основное время
1,85
3,55
3,75
2,02
2.00
1,74
1,57
2.50
2,30
2,65
1.50
1,44
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