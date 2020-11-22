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ФУТБОЛ. Гонконг. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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08:30
4546
22-е ноября
Ситизен ААВон Тай Син
Основное время
1,90
4,10
3,20
1,99
3.50
1,76
1,62
4.00
2,21
1,43
4.50
2,70
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