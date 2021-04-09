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ФУТБОЛ. Гондурас. Лига АссенсоОсновная линия

Победитель1X2
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00:00
167
45 мин., Перерыв
ЛонеАтлетико Индепендьенте Сигуатепеке
02
00
02
Основное время
16,15
7,88
1,10
1,89
3.50
1,81
1,27
4.50
3,42
4,56
2.50
1,16
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