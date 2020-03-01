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ФУТБОЛ. Гондурас. Национальная лигаОсновная линия

Победитель1X2
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04:00
3236
1-е марта
не начался
Лобос УПНФМРеал Эспанья
Основное время
2,43
3,25
2,70
1,74
2.50
2,02
2,41
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
04:15
2991
1-е марта
не начался
ВидаРеал Сосьедад Токоа
Основное время
2,12
3,20
3,30
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,42
2,55
1.50
1,47
00:00
3214
2-е марта
не начался
МарафонОлимпия Тегусигальпа
Основное время
2,49
3,45
2,49
1,69
3.00
2,09
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
01:00
3380
2-е марта
не начался
МотагуаРеал Минас
Основное время
1,64
3,90
4,50
1,77
2.50
1,98
2,45
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
01:00
3364
2-е марта
не начался
ПлатенсеГондурас Прогрессо
Основное время
2,14
3,25
3,15
2,10
2.50
1,68
1,68
3.00
2,10
1,45
3.50
2,60
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