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ФУТБОЛ. Германия. Региональный кубокОсновная линия

Победитель1X2
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14:30
319
69 мин., 2-й тайм
ЛихтенбергТеннис Боруссия Берлин
00
10
10
Основное время
1,33
4,00
13,00
2,00
1.50
1,73
1,18
2.50
4,50
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