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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. ЗападОсновная линия
Победитель1X2
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5 мин., 1-й тайм
Рот Вайсс ЭссенЛиппштадт
00
00
00
Основное время
1,20
6,00
11,00
2,20
2.50
1,63
1,44
3.50
2,63
4,50
1.50
1,18
29-е февраля
не начался
Основное время
3,10
3,50
2,08
1,70
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
3,00
3,55
2,11
1,85
3.00
1,89
2,32
2.50
1,56
1,55
3.50
2,36
29-е февраля
не начался
Основное время
1,27
5,60
8,20
1,74
3.50
2,02
2,23
3.00
1,61
2,80
2.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,74
3,80
4,00
1,81
3.00
1,93
2,27
2.50
1,59
1,52
3.50
2,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,26
3,15
3,05
1,74
2.50
2,02
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,32
1-е марта
не начался
Основное время
2,14
3,60
2,90
1,88
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,36
2.50
1,55