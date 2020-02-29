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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. Северо-ВостокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
268
81 мин., 2-й тайм
Герта Берлин IIДинамо Берлин
22
24
46
Заключение пари временно недоступно
21:30
118
5 мин., 1-й тайм
Локомотив ЛейпцигМойзельвиц
00
00
00
Основное время
1,40
4,33
7,00
2,00
2.50
1,73
1,40
3.50
2,88
4,00
1.50
1,22
15:30
6189
29-е февраля
не начался
Энерги КоттбусОптик Ратенов
Основное время
1,25
5,40
9,20
2,07
3.00
1,70
1,66
3.50
2,14
2,60
2.50
1,46
15:30
7454
1-е марта
не начался
АуэрбахВиктория Берлин
Основное время
2,38
3,30
2,70
1,99
2.50
1,76
1,59
3.00
2,27
1,40
3.50
2,85
15:30
7457
1-е марта
не начался
Германия ХалберштадтБабельсберг 03
Основное время
2,00
3,60
3,20
1,79
3.00
1,96
2,25
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
15:30
7462
1-е марта
не начался
Унион ФюрстенвальдеБишофсвердаер
Основное время
1,38
4,70
6,60
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,38
2.50
1,54
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