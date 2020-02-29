Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. СеверОсновная линия
Победитель1X2
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35 мин., 1-й тайм
Основное время
1,40
4,00
7,00
2,25
2.50
1,63
1,40
3.50
2,88
6,00
1.50
1,11
29-е февраля
не начался
Основное время
2,25
3,50
2,75
1,88
3.00
1,85
1,56
3.50
2,32
2,36
2.50
1,55
29-е февраля
не начался
Основное время
3,90
3,90
1,73
2,01
3.00
1,75
1,63
3.50
2,19
2,50
2.50
1,49
1-е марта
не начался
Основное время
3,65
3,60
1,85
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,13
3,55
2,95
1,88
3.00
1,86
1,56
3.50
2,33
2,35
2.50
1,55
1-е марта
не начался
Основное время
2,70
3,30
2,41
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
2,17
3,55
2,90
1,79
3.00
1,96
2,24
2.50
1,60
1,51
3.50
2,46
1-е марта
не начался
Основное время
1,71
3,90
4,00
1,94
3.00
1,80
1,59
3.50
2,26
2,43
2.50
1,52