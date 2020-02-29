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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. Юго-ЗападОсновная линия
Победитель1X2
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35 мин., 1-й тайм
СаарбрюккенБалинген
00
00
00
Основное время
1,50
3,75
7,00
2,38
1.50
1,53
1,44
2.50
2,63
1,13
3.50
5,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,24
3,35
2,90
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
4,60
4,00
1,59
1,82
3.00
1,92
2,29
2.50
1,58
1,52
3.50
2,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,65
3,90
4,40
1,68
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,08
3,60
3,00
1,80
3.00
1,94
2,26
2.50
1,59
1,52
3.50
2,44
1-е марта
не начался
Основное время
1,69
3,70
4,40
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39