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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. Юго-ЗападОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
197
35 мин., 1-й тайм
СаарбрюккенБалинген
00
00
00
Основное время
1,50
3,75
7,00
2,38
1.50
1,53
1,44
2.50
2,63
1,13
3.50
5,50
16:00
1719
29-е февраля
не начался
Бавария АльценауФранкфурт
Основное время
2,24
3,35
2,90
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
16:00
1740
29-е февраля
не начался
БалингерЭльверсберг
Основное время
4,60
4,00
1,59
1,82
3.00
1,92
2,29
2.50
1,58
1,52
3.50
2,42
16:00
4781
29-е февраля
не начался
ГисенРот Вайсс Кобленц
Основное время
1,65
3,90
4,40
1,68
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
16:00
2212
1-е марта
не начался
Майнц 05 IIАстория Вальдорф
Основное время
2,08
3,60
3,00
1,80
3.00
1,94
2,26
2.50
1,59
1,52
3.50
2,44
16:00
1203
1-е марта
не начался
Фрайбург IIПирмасенс
Основное время
1,69
3,70
4,40
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
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