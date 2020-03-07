Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Региональная лига. БаварияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
7-е марта
не начался
Основное время
5,60
4,30
1,47
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,48
3.50
2,55
7-е марта
не начался
Основное время
1,99
3,50
3,30
1,78
3.00
1,97
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,47
7-е марта
не начался
Основное время
2,95
3,50
2,15
1,79
3.00
1,95
2,25
2.50
1,60
1,51
3.50
2,44
7-е марта
не начался
Основное время
3,10
3,60
2,03
2,01
3.00
1,75
1,64
3.50
2,18
2,50
2.50
1,49
7-е марта
не начался
Основное время
2,31
3,45
2,75
1,76
3.00
1,99
2,21
2.50
1,62
1,49
3.50
2,49
7-е марта
не начался
Основное время
4,10
3,65
1,74
1,77
3.00
1,97
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,47
7-е марта
не начался
Основное время
2,08
3,45
3,15
1,70
3.00
2,08
2,13
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60