Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига ВестфаленОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,23
4,10
2,49
2,10
2.50
1,68
1,64
3.00
2,17
1,41
3.50
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
1,41
4,70
6,00
2,11
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
2,04
4,20
2,80
1,68
3.50
2,11
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
1-е марта
не начался
Основное время
1,51
4,60
4,70
1,96
3.00
1,79
1,59
3.50
2,26
2,47
2.50
1,50
1-е марта
не начался
Основное время
2,36
4,00
2,40
1,84
3.00
1,89
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,40
1-е марта
не начался
Основное время
3,10
3,90
1,96
1,79
3.00
1,96
2,26
2.50
1,59
1,50
3.50
2,47