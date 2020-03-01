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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига ВестфаленОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
7793
1-е марта
не начался
Вестфалия 04Пройссен Мюнстер II
Основное время
2,23
4,10
2,49
2,10
2.50
1,68
1,64
3.00
2,17
1,41
3.50
2,75
17:00
7794
1-е марта
не начался
МайнерцхагенАСК 09 Дортмунд
Основное время
1,41
4,70
6,00
2,11
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
17:00
7797
1-е марта
не начался
Падерборн 07 IIХольцвиккеде
Основное время
2,04
4,20
2,80
1,68
3.50
2,11
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
17:00
7795
1-е марта
не начался
Рот Вайсс АленКаан Маринборн
Основное время
1,51
4,60
4,70
1,96
3.00
1,79
1,59
3.50
2,26
2,47
2.50
1,50
17:00
7800
1-е марта
не начался
СВ ШермбекАйнтрахт Рейне
Основное время
2,36
4,00
2,40
1,84
3.00
1,89
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,40
17:00
7796
1-е марта
не начался
ШпрокхёфельГютерсло 2000
Основное время
3,10
3,90
1,96
1,79
3.00
1,96
2,26
2.50
1,59
1,50
3.50
2,47
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