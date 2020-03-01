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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Средний РейнОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
4177
1-е марта
не начался
ДюренВикториа Арнолдсвейлер
Основное время
1,24
5,80
8,80
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,11
1,47
4.50
2,55
17:00
4127
1-е марта
не начался
Хеннеф 05Хюрт
Основное время
1,64
4,10
4,20
1,80
3.00
1,94
2,28
2.50
1,58
1,51
3.50
2,45
17:15
4015
1-е марта
не начался
Блау Вайс ФрисдорфБоруссия Фрайалденховен
Основное время
2,80
4,10
2,05
1,84
3.00
1,89
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,40
17:15
5455
1-е марта
не начался
Весселинг УрфельдЗигбургер СВ 04
Основное время
2,31
4,10
2,42
2,10
2.50
1,68
1,65
3.00
2,16
1,42
3.50
2,75
17:30
5216
1-е марта
не начался
ПешДойц 05
Основное время
1,53
4,60
4,50
1,98
3.50
1,77
1,62
4.00
2,22
1,43
4.50
2,70
20:00
4044
1-е марта
не начался
СВ 1914 АйлендорфБрейниг
Основное время
3,00
3,70
2,05
1,95
3.00
1,80
1,60
3.50
2,25
2,44
2.50
1,51
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